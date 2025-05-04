Harry’nin Barış Çağrısı: “Babamla Konuşmuyorum”

PRENS HARRY’NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞMASI

New York Times’ın bildirdiğine göre, Prens Harry, 2 Mayıs 2025’te BBC’ye verdiği duygusal röportajda, babası Kral Charles III’ün üç yıldır devam eden kanser tedavisi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığını itiraf etti. Kaliforniya’daki evinden görüşen Sussex Dükü, ailesiyle yaşadığı acı verici ayrılığı bitirmek ve barış sağlamak istediğini vurguladı. Bu röportaj, Harry’nin Britanya’da kamu korumalı polis hizmeti için açtığı davayı kaybetmesinden yalnızca saatler sonra yayınlandı ve güvenlik meselesinin baba-oğul ilişkisini kopma noktasına getirdiği ortaya çıktı.

FELAKETTEN KAÇIŞ İÇİN BARIS ARAYIŞI

Harry, röportajda, “Ailemle barışmak isterim. Artık savaşmanın bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Ama barışmak güzel olurdu” dedi. 76 yaşındaki Kral Charles, 2024’ün başında henüz açıklanmayan bir kanser türüne yakalandığını ve haftalık tedavilere başladığını duyurmuştu. Buckingham Sarayı, kralın tedavisinde ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda Kanada’yı ziyaret edeceğini belirtti. Ancak Harry, babasıyla iletişiminin koptuğunu ve sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi alamadığını dile getirdi. Harry’nin röportajı, Britanya’da kraliyet ailesi üyelerine sağlanan otomatik polis korumasının 2020 yılında geri alınmasına karşı açtığı davayı kaybettikten hemen sonra geldi. 2020’de eşi Meghan Markle ve çocukları Archie ile Lilibet’le birlikte ABD’ye taşınan Harry, güvenlik statüsünün düşürülmesinin ailesini tehlikeye attığını savunuyor.

MÜCADELE VE MAHKEME SONUCU

Cuma günü Temyiz Mahkemesi’nde yapılan davada Yargıç Geoffrey Vos, Harry’nin koruma statüsünün düşürülmesinin yasal olduğunu, aynı zamanda “Sussex Dükü’nün kraliyet görevlerinden ayrılması ve Britanya’dan taşınmasının öngörülebilir bir tepki” olduğunu ifade etti. Harry, mahkeme kararını “bitkin ve bunalmış” hissettirdiğini belirtirken, güvenlik meselesinin ailesiyle arasındaki en son “tıkanma noktası” olduğunu ifade etti. Babası Kral Charles’ın bu konuya bir çözüm bulabileceğini umduğunu belirten Harry, “Babamın elinde büyük bir yetki var. Uzmanlara alan tanımasıyla bu mesele çözülebilir.” şeklinde konuştu. Ancak Buckingham Sarayı, mahkeme kararını desteklediğini belirterek uzlaşma sinyali vermedi.

ANILAR VE AİLE MAÇLARI

Harry, 2023’te yayımlanan “Spare” (Yedek) adlı anı kitabında, kraliyet ailesiyle yaşadığı zorlukları ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Bu kitapta, babası ve ağabeyi Prens William ile olan ilişkilerindeki çatışmalar, Meghan’a karşı tavırlar ve kraliyet yaşamının zorlukları yer alıyor. Röportajda, kitabın ailedeki kopuşu derinleştirdiğini kabul eden Harry, “Elbette ailemden bazı kişiler kitap yazdığım için beni asla affetmeyecek. Başka pek çok şey için de affetmeyecekler.” dedi. Ancak güvenlik davasının çözülmesiyle barış sağlanabileceğini savundu.

DAVANIN SEYRİ VE YETKİSİZLİK

Harry, 2020’de kraliyet görevlerinden çekildiğinde, Kraliyet ve Kamu Figürlerinin Korunması Yürütme Komitesi (RAVEC), Harry ve ailesinin otomatik polis korumasını kaldırarak durum gereği güvenlik sağlanmasına karar vermişti. Harry, bu kararın “haksız ve aşağılayıcı” olduğunu savunarak Eylül 2021’de yasal süreç başlattı. 2023 yılında güvenlik finansmanı davasını kaybetti, ardından 2024 yılında ilk aşama davasını da kaybetti. Nisan 2024’te sınırlı temyiz hakkı elde eden Harry, 2 Mayıs 2025’te Temyiz Mahkemesi’nde bir kez daha reddedildi. Mahkeme, RAVEC’in politikalarına uygun hareket ettiğini, ancak Harry’nin güvenlik endişelerinin haklı olduğunu kabul etti.

KRAL CHARLES İLE AİLE İLİŞKİLERİ

Kral Charles, Şubat 2024’te kanser teşhisi aldığında Harry ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. Ancak sonrasında iletişim koptu. Harry, röportajında, babasının aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediğini ifade etti. Kraliyet yorumcusu Richard Fitzwilliams, Harry ile ailesi arasındaki uçurumun “çok derin” olduğunu belirtirken, eski BBC kraliyet muhabiri Jennie Bond, Charles’ın sağlık durumunun uzlaşma umudu yaratabileceğini söyledi. Ancak Harry ve ağabeyi Prens William’ın görüşmediği ve ilişkilerinin gergin olduğu biliniyor.