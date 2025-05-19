Harvard, 27 Dolar’a Alınan Belgeyi Buldu

HARVARD’IN KEŞFİ HEM TARİHİ HEM DEĞERLİ

Harvard Üniversitesi, 1946 yılında yalnızca 27,50 dolara satın aldığı Magna Carta belgesinin aslında 1300 yılına ait nadir bir orijinal olduğunu fark etti. O dönemde Londra’daki bir kitap satıcısından temin edilen bu belge, tarih dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

YILLARCA RAFLARDA BEKLEDİ

Harvard Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nde bekleyen belge, yıllarca solgun ve lekeli haliyle dikkat çekmeden saklandı. Yer alan etiketinde 1327 tarihi yazılıydı ancak 2023’te King’s College London’dan Ortaçağ tarihçisi Prof. David Carpenter, dijital koleksiyonlar arasında belgeyi buldu. Şüpheleri üzerine yakından inceledikten sonra, bu nüshanın çok daha eski olduğunu keşfetti. Carpenter, “İlk tepkim şaşkınlıktı. Daha önce bilinmeyen bir Magna Carta’ya rastlamak hem heyecan verici hem de hayranlık uyandırıcıydı” dedi. Harvard gibi köklü bir kurumun böylesine önemli bir eseri yıllarca fark etmeden saklamış olmasını ise en büyük sürprizi olarak ifade etti.

ANALİZ BELGENİN ORJİNAL OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Carpenter, East Anglia Üniversitesi’nden Prof. Nicholas Vincent ile birlikte Harvard’daki belgeyi 1300 yılına dair bilinen diğer altı orijinal nüsha ile karşılaştırdı. Boyut, metin yapısı ve detaylar incelendiğinde, belgenin bu nadir gruba ait olduğu kesinleşti. Carpenter, “Testi uçan renklerle geçti” diyerek belgenin orijinalliği konusunda hiçbir şüphe kalmadığını belirtti.

DEĞERİ MİLYONLARCA DOLAR

Bu buluş, Harvard için yalnızca akademik bir keşif değil, aynı zamanda önemli bir maddi değer de taşıyor. 1297 yılına ait başka bir Magna Carta nüshası 2007’de New York’taki bir açık artırmada 21 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmıştı. Uzmanlar, Harvard’ın belgesinin de benzer bir değere sahip olabileceğini belirtiyor. Prof. Vincent, “Magna Carta, Batı siyasi geleneğinin ve anayasal düşüncenin temeli” diyerek belgenin dünya tarihinin en ünlü belgeleri arasında yer aldığını vurguladı.