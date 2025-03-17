Harvard’dan Orta Gelire Ücretsiz Eğitim Desteği

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Harvard Üniversitesi, orta gelir seviyesindeki Amerikalı ailelerin çocukları için önemli bir adım attı. Üniversitenin daha erişilebilir olması amacıyla alınan karara göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminden itibaren yıllık geliri 200 bin doların altında olan ailelerden öğrenim ücreti talep edilmeyecek.

KONAKLAMA VE EK MASRAFLAR DA KARŞILANACAK

Ayrıca, yıllık geliri 100 bin doların altında olan öğrenciler için sadece öğrenim ücreti değil, konaklama, ulaşım, yemek giderleri ve sağlık sigortası gibi ek masraflar da üniversite tarafından karşılanacak. Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber, “Bu adım okulun maddi açıdan daha fazla öğrenciye hitap etmesini sağlayacak ve tüm öğrencilerin bakış açısını genişleterek entelektüel gelişimlerini destekleyecek” açıklamasında bulundu. Okul yönetimi, bu kararın ABD’li ailelerin yaklaşık yüzde 86’sının Harvard’ın sağladığı finansal desteklerden yararlanmasını sağlayacağını belirtti.