More
Gündem

Hasan Arat Derbiye Gidemeyecek Açıklaması

hasan-arat-derbiye-gidemeyecek-aciklamasi

HASAN ARAT DERBİYE KATILAMAYACAK

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Hasan Arat, sağlık problemleri sebebiyle bu akşam oynanacak olan Galatasaray derbisine katılamayacak. Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bu akşam saat 20.00’de ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sports Digitale’nin aktardığına göre; Hasan Arat, rahatsızlığı dolayısıyla bu önemli mücadelede yer almayacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI

Bu akşam oynanacak derbi, her iki takım için büyük önem arz ediyor. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, hak ettikleri başarıları elde etmek için sahada kararlı bir mücadele sergileyecek. Taraftarların heyecanla beklediği bu dev derbi, Süper Lig’deki dengeleri de etkileyebilecek. Galatasaray ise liderlik unvanını korumak amacıyla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.