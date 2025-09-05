Gündem

Hasan Babacan CHP’den ayrıldı

hasan-babacan-chp-den-ayrildi

CHP’DE SEÇİM ŞAİBELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimin de tartışmalı olduğunu belirten partililer, hukuki yola başvurmuş durumda. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçiminin hileli bir şekilde kazanıldığına dair mahkeme kararı, Özgür Çelik ve ekibinin görevden alınmasıyla sonuçlandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan ve yönetim üyelerinin görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına hükmetti.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM ATANDI

Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atama kararı verdi. Gürsel Tekin, mahkeme kararıyla geçici olarak atandığı göreviyle birlikte, 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna tanıttı.

HEYETTE İLK AYRILIK YAŞANDI

Mahkeme tarafından kayyum olarak atanan ekipte yer alan Hasan Babacan, heyetten çekildi. Babacan, yaptığı açıklamada “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” dedi.

CHP’NİN İHRAC TALEBİ GERİ ÇEKİLDİ

Hasan Babacan’ın geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden ayrılmasının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu da Babacan hakkında daha önce sunulan ihraç talebini geri çekme kararı aldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Açılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma ilçesindeki açıklamasında Soma Termik Santrali'nin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.
Gündem

Hasan Babacan CHP Görevden Ayrıldı

İstanbul'daki CHP Kongresi'nin iptali sonrası Gürsel Tekin İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Ancak, kayyum heyetinden Hasan Babacan çekilme kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.