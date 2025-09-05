Hasan Babacan CHP Heyetinden Ayrıldı

SEÇİMLERİN ŞAİBELİ OLDUĞU İDDİASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yapılan iki seçimde şaibe olduğunu belirten partililer, hukuki yollara başvurdu. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçiminde hile olduğu mahkeme ile ortaya kondu. Mahkeme, Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ATANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar vererek İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasını sağladı.

GÜNSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atadı. Gürsel Tekin, bu görevle birlikte 4 kişilik çağrı heyetini de kamuoyuna tanıttı.

HEYETTEKİ İLK ÇEKİLİŞ

Gürsel Tekin’in atandığı kayyum ekibinde yer alan Hasan Babacan, heyetten çekilerek önemli bir ayrılık yaşadı. Babacan, “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” açıklamasıyla durumu net bir şekilde ifade etti.

Hasan Babacan’ın geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden çekilmesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan’a yönelik ihraç talebini geri çekti.