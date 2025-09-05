Hasan Babacan CHP Heyetinden Ayrıldı

CHP’NİN SEÇİMİNE İTİRAZ EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nde gerçekleştirilen iki seçimin hileli olduğu iddiaları üzerine partililer mahkemeye başvurdu. CHP’nin İstanbul il başkanlığı seçiminde hile yapıldığına dair mahkemeden gelen kararla birlikte, Özgür Çelik ve ekibi görevden alındı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar vererek, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasını sağladı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM ATANDI

Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atandı. Tekin, atandığı bu görev doğrultusunda 4 kişilik çağrı heyetini kamuoyuna duyurdu.

KİŞİSEL ÇEKİLME YAŞANDI

Gürsel Tekin yönetimindeki kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, mahkeme kararı gereği geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi’nden çekildi. Hasan Babacan, “Partiyi kurtarma görünümlü partiyi ele geçirme operasyonunun bir parçası olmayacağım.” sözleriyle neden çekildiğini açıkladı.

CHP’DEN YENİ KARAR

Babacan’ın heyetten çekilmesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Babacan hakkında daha önce gündeme getirilen ihraç talebini geri çekme kararı aldı.