Hasan Heybetli Cezaevinde Ölü Bulundu

HASAN HEYBETLİ’NİN ÖLÜMÜ

Heybetli, bu akşam saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulunuyor. Ölümünün ardından nöbetçi savcı cezaevinde detaylı incelemelerde bulundu. Sanatçı Muazzez Abacı’nın eski eşi olan Heybetli’nin ölüm nedeni ise yapılacak incelemeden sonra netleşecek. 1950 yılında Siirt’te dünyaya gelen Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli’nin oğludur. İstanbul yeraltı dünyasında adını duyuran bir karakterdir. Defalarca hapse girmiş, çıkmıştır.

KAMUOYUNDA ÜNLÜ İLİŞKİSİYLE TANINDI

Hasan Heybetli, 1950’de Siirt’te doğmuştur. Gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlarla mafya ve çete çevrelerinde tanınmış bir isimdir. Ancak Türkiye kamuoyu onu ünlü şarkıcı Muazzez Abacı ile olan ilişkisiyle tanır. Heybetli, 1979 yılında Abacı ile nişanlanmış, 1980’de evlenmiştir. Evlilikleri 3 yıl sürmüş, 1989’da bir kez daha evlenmişlerdir. Bu evlilik ise 1993’te sona ermiştir.

2004 yılında, şarkıcı Kader Çetintürk’ün adının geçtiği bir gaspa teşebbüs davasından dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 2009 yılında ise İstanbul Şişli Polat Rezidans’ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanmıştır. Mahkeme, Hasan Heybetli’yi “kasten adam öldürmek” suçundan 25 yıl, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 10 ay hapis cezasına mahkûm etmiştir.