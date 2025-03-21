Hasan İmamoğlu: Kimseden Korkumuz Yok

İMAMOĞLU’NUN BABASINDAN AÇIKLAMALAR

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ederken, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü’den Saygı Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda, Hasan İmamoğlu, babasının yabancılarla fazla ortaklık kurmadığına dikkat çekti. Ayrıca, Mehmet Cengiz ile geçmişte samimi bir arkadaşlığının olduğunu ve benzer tarihlerde ticaret hayatına adım attıklarını ifade etti. “Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın, onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi. Benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım” diye ekledi.

KORKUSUZLUK VURGUSU

Hasan İmamoğlu, Türkiye’nin kolay kazanılmadığını belirtti. Dedesinin iki kardeşinin şehit gittiğini, bu durumun önemini vurgulayarak, “Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor” dedi. 1960 ve 1980 askeri darbelerini de yaşadığını belirten İmamoğlu, bu süreçlerde yaşananları unutmadığını ifade etti. “Niçin? Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok” şeklinde konuştu.

TARLA KÖKENLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

İmamoğlu, “Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer” sözleriyle tarladan geldiklerini vurguladı ve sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.