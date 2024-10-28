Hasan’ın Matematik Yeteneği Dikkat Çekiyor

HASAN CESUR GÖKÇEK’İN MATEMATİK ZEKASI

Antalya’da bulunan 6 yaşındaki Hasan Cesur Gökçek, matematik konusundaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İki yıl önce sokakta rastladığı araç plakalarını toplamaya başlayarak matematik zekasını geliştiren Gökçek, dört basamaklı sayıları topluyor ve bu toplama işlemleriyle bağlantılı olarak çarpma sorularını da çözüyor. Aynı zamanda toplama işlemlerine hızlı bir şekilde cevap veriyor. Gökçek, Muratpaşa ilçesindeki bir devlet okuluna devam ediyor.

DESTEK VE FARKINDALIK

Hasan Cesur’un babası Vedat Gökçek, çocuğunun sadece anaokuluna giderken 1’den 9’a kadar yazmayı öğrenmesine yardımcı olduklarını ifade ediyor. Bu yeteneği ilk olarak diş hekiminin fark ettiğini kaydeden baba Gökçek, oğlunun matematik alanındaki becerilerinin gelişim sürecine vurgu yapıyor.

EĞİTİM İSTEĞİ

Vedat Gökçek, “Çocuk üniversitesinde eğitim görmesini arzuluyoruz” diyerek çocuklarının yeteneklerini daha ileri seviyeye taşımak için istekli olduklarını gösteriyor. Hasan Cesur Gökçek’in gelecekte daha büyük başarılara imza atabilmesi için uygun eğitim fırsatlarının sağlanması gerektiğinin altını çiziyor.