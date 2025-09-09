Hasan Karateke, Evi Taşıdı, Gülen Adam

YIKIM KARARI ÜZERİNE TAŞINMA İŞLEMİ GEÇİRMİŞTİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Hasan Karateke, orman sınırına yapıldığı iddiasıyla yıkım kararı verilen konteyner evini, ray sistemi ve iş makinesi kullanarak 150 metre mesafedeki kendi tapulu arazisine taşıdı. Gazipaşa’ya bağlı Kızıl Güney Mahallesi’nde, Karateke’nin 7 yıl önceki inşaatında, konutunun orman sınırında olduğu gerekçesiyle yıkım kararı ve ceza verildi.

EVİNİ TAŞIMAK İÇİN YOLU GENİŞLETTİ

Bunun ardından Karateke, evini ray sistemi ile taşımaya karar verdi. İlk olarak iş makinesiyle taşıma yolunu genişletti. Yaklaşık 30 ton ağırlığındaki konteyner ev, altına yerleştirilen ahşap direkler ve demirler yardımıyla iş makinesi kullanılarak kaydırıldı. Üç gün içerisinde ev, Hasan Karateke’ye ait olan arazinin 150 metre ilerisinde yeni yerine yerleştirildi. Karateke’nin bu taşınma işlemi, Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ‘Gülen Adam’ filmindeki ev taşıma sahnelerini akla getirdi.