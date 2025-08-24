Hasan Şaş, Barış’ı sert eleştirdi!

NEOM SC’DEN BARIS ALPER YILMAZ’A TEKLİF

Suudi Arabistan kulüplerinden NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak için resmi teklif yapmış, ancak sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetmişti. Barış Alper Yılmaz, NEOM SC’ye transfer olmayı isterken, bu hafta idmanlara katılmamış ve Kayserispor’a gitmeyerek takımından uzak kalmıştı. Oyuncunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında Barış Alper Yılmaz hakkında sert eleştirilerde bulundu. Şaş, “Eğer menajerin açıklama yapıyorsa, sen de söylediklerinin arkasında durmalısın. Hastayım demekle olmuyor; Galatasaray için mücadele ettiğini seyirciye göstermelisin” ifadelerini kullandı. Devamında, “Sen hangi dünyada yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray’dasın, sana kim söz hakkı verdi? Diğer büyük kulüplerden teklif almadın, sadece İngiltere’nin alt sıralardaki takımlarından geliyor” dedi.

TRANSFER BİTİŞİNE 10 GÜN KALA BASKI YARATILIYOR

Şaş, sözlerinin devamında, transfer döneminin bitmesine 10 gün kalmasına dikkat çekerek, Barış Alper Yılmaz ve menajerinin Galatasaray kulübü üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Hasan Şaş, “Senin yerinde olan herkes sana bel bağlamışken bu tavrı sergiliyorsun. Sneijder gibi büyük isimlerden örnek vererek, kendi değerini onlarla kıyaslama yapman yanlış” diye ekledi.