Hasan Şaş’tan Osimhen Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

Galatasaray’ın Eyüpspor’u mağlup etmesinin ardından Hasan Şaş, konu hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Ünlü futbol yorumcusu, sporON YouTube kanalında Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN’LE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şaş, “Osimhen, Galatasaray’dan ayrılacak pozisyona geldiği an Icardi’yle sözleşme anında uzatılır. Ben Osimhen’in Juventus maçında çıkıp Galatasaray’ı bir üst tura geçirirse, Galatasaray’da kalacağını düşünmüyorum. Oradan alırlar” dedi. Ayrıca, eylül ayından beri Lookman’ı ifade ettiğini belirten Şaş, “Sonra Fenerbahçe ‘Alacağız’ dedi. Gitti piyasada hiç olmayan bir takım Atletico Madrid verdi parayı aldı. Osimhen’i de öyle yaparlar. Alırlar buradan giderler” şeklinde konuştu.

EUROPEAN TAKIMLARIN TERCİHİ

“Avrupalı bir takımın yeter ki bir şeye ihtiyacı olsun, o fiyata bakmazlar” diyen Hasan Şaş, Osimhen’in Juventus maçını geçmesi durumunda tek başına alınabileceğini ve gidebileceğini belirtti. Bu açıklamalar, Osimhen’in geleceği ve transfer ihtimali hakkında önemli bir tartışma yaratıyor.