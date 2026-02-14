Hasan Şaş’tan Osimhen Hakkında Çarpıcı Açıklamalar

hasan-sas-tan-osimhen-hakkinda-carpici-aciklamalar

Galatasaray’ın Eyüpspor’u mağlup etmesinin ardından Hasan Şaş, konu hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. Ünlü futbol yorumcusu, sporON YouTube kanalında Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN’LE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şaş, “Osimhen, Galatasaray’dan ayrılacak pozisyona geldiği an Icardi’yle sözleşme anında uzatılır. Ben Osimhen’in Juventus maçında çıkıp Galatasaray’ı bir üst tura geçirirse, Galatasaray’da kalacağını düşünmüyorum. Oradan alırlar” dedi. Ayrıca, eylül ayından beri Lookman’ı ifade ettiğini belirten Şaş, “Sonra Fenerbahçe ‘Alacağız’ dedi. Gitti piyasada hiç olmayan bir takım Atletico Madrid verdi parayı aldı. Osimhen’i de öyle yaparlar. Alırlar buradan giderler” şeklinde konuştu.

EUROPEAN TAKIMLARIN TERCİHİ

“Avrupalı bir takımın yeter ki bir şeye ihtiyacı olsun, o fiyata bakmazlar” diyen Hasan Şaş, Osimhen’in Juventus maçını geçmesi durumunda tek başına alınabileceğini ve gidebileceğini belirtti. Bu açıklamalar, Osimhen’in geleceği ve transfer ihtimali hakkında önemli bir tartışma yaratıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

Ücretsiz seyahat desteği, resmi düzenlemeyle toplu taşıma esnafına sağlanan gelir desteğini yüzde 30 artırarak İstanbul ve Ankara'da araç başına ödemeyi 8 bin 73 TL'ye yükseltti.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.