Hasar Gören Cami Restorasyonda Devam Ediyor

ŞEYH ALİ CAMİSİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Şeyh Ali Camisi’nin restorasyon ve yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. 1571 yılında inşa edilen cami, deprem sonrası büyük zarar görmüş durumda. Yeniden ibadete açılması amacıyla başlatılan çalışmalarda kubbe güçlendiriliyor, duvarlar onarılıyor ve minare için çeşitli hazırlıklar yapılıyor.

VAHİ MUSTAFA MASATLI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Vali Mustafa Masatlı, camide devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Masatlı, caminin restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından hem ibadet hem de kültürel miras olarak topluma geri kazandırılacağına dikkat çekti.

