Gündem

“Hastalığa Dikkat Çeken Vaka!”

hastaliga-dikkat-ceken-vaka

HIRSIZLIK OLAYI VE SONUÇLARI

İstanbul’daki esnaf N.U., bir hırsızlık girişimi sırasında yaşadığı talihsizlik sonucu elinde enfeksiyon kaptı. Uzmanlar, bu olayın ısırığın şiddeti göz önüne alındığında literatüre girmeye aday olduğunu ifade ediyor. Üsküdar’da dükkan işleten N.U., 1,5 yıl önce hırsızların dükkanına girmesiyle arbede yaşadı. İki hırsızdan biri kaçmayı başarırken, diğer hırsız N.U.’nun sol elini ısırarak olay yerinden uzaklaştı.

HASTANE SÜRECİ VE TEDAVİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan N.U.’nun acil serviste pansumanları yapıldı ve durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi. Ancak, ertesi gün aniden şiddetli ateş ve titremeler yaşayınca yeniden hastaneye gitmek zorunda kaldı. Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin enfeksiyon servisinde tedavi altına alınan N.U., burada 15 gün kaldı. Tedavi sürecinde elindeki yara kötüleşti ve kolu dirseğine kadar şişerek iki katı hacme ulaştı.

ACİL MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kolunun kesilme aşamasına gelmesi üzerine hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü devreye girdi. N.U., acilen hiperbarik oksijen tedavisi aldı. Yaklaşık üç buçuk ay süren fizik tedavi ve yoğun tedavi süreçleri sonucu, N.U. kolsuz kalmaktan kurtuldu. Bu durum, hem tedavi sürecinin zorluğunu hem de ciddi bir enfeksiyonun yaşanabileceği durumları gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Silivri Plajı, Yasaklı Olmasına Rağmen Dolduruldu

Silivri’de aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasak olmasına rağmen plajlar doldu, güvenlik ekipleri uyarılarda bulundu.
Gündem

Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hamit A., Emrah Demir'e bıçakla saldırdı, Demir hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.