Hastane Kan Gölü Oldu!

KADIN CİNAYETİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kahramanmaraş’ta, merkez Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi’nde bulunan özel bir hastanede bir kadın cinayeti gerçekleşti. Olayda, tıbbi sekreter olarak görev yapan 42 yaşındaki Eser Karaca’nın ayrıldığı eşi A.A. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradığı öğrenildi.

Karaca’ya hastane çalışanları tarafından ilk müdahale yapılmasına rağmen, yaralanmalarının ciddiyeti nedeniyle kurtarılması mümkün olmadı ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Mekan sahibi A.A., cinayetten sonra silahını olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay üzerine, bölgedeki güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve çok sayıda polis ekibi olay mahalline sevk edildi.

Olay yeri ekiplerinin incelemeleri devam ederken, bölgedeki çalışmalara katılan polis, cinayet zanlısı A.A.’yı kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma sürüyor.