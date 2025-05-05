Hastane Odasında Nikah Kıyıldı

HASTANEDE NİKAH PUANINI HIZLANDIRDI

44 yaşındaki Osman Dilek ile 38 yaşındaki Filiz Çetin, 1,5 yıl önce Düzce’de tanışarak evliliğe adım atmaya karar verdi. Dilek çifti, nikah tarihlerini belirlemek için özel bir tarih seçti. Bunun sonucunda 5 Mayıs 2025 tarihinde nikah yapma kararı aldılar. Ancak damat Osman Dilek, bel fıtığı şikayeti ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne yatmak zorunda kaldı.

NİKAH HASTANEDE GERÇEKLEŞTİ

Bir dizi operasyon geçiren damat, planlanan nikah tarihi geldiğinde hastanede olduğu için nikahları hastane odasında gerçekleştirildi. Nikah sırasında damat Osman Dilek ve gelin Filiz Çetin, “Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna “evet” yanıtı vererek resmi olarak evliliğe adım attılar. Alkışlar eşliğinde nikah cüzdanını teslim aldılar.

Damat Osman Dilek, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bugün mutluluğa imza attık. İkinci baharımızı yaşamak için evlendik. Biz aslında bugünün tarihini bekliyorduk. Birkaç sefer şartlar gereği nikah tarihi değişti. Evde yapacaktık, düğün salonu derken en son hastanede oldu. Nasip böyleymiş diyelim. 4 ameliyat geçirdim, normalde dün de bir ameliyat olacaktım ama gerek kalmadı.”

HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Gelin Filiz Çetin, 1,5 yıl önce tanıştıklarına değinerek, “Nikahımız anca oldu. 05.05.2025’i bekledik, o da bugün oldu. Hastanedeyiz, dışarıda yapmış olsak bu kadar heyecanlanır mıydık bilmiyorum.” şeklinde konuştu. Nikah sonrasında gelin ve damat, hastane odalarında dolaşarak nikah şekeri dağıttı.