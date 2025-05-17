Hatay’da 11 Kilo Sentetik Uyuşturucu

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Yolçatı Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurduğu belirtildi. Ekipler, aracın içinde arama gerçekleştirerek 11 kilo 226 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi buldu.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Araçta bulunan Ş.K, A.K. ve M.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden Ş.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki kişi hakkında ise adli işlem uygulandı.