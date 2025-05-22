“Hatay’da Alimoğlu Vakfı Kütüphanesi Açıldı”

EĞİTİM ORTAMLARINI YENİDEN İNŞA ETME HEDEFİ

6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde eğitim alanlarını yeniden oluşturma amacını güden vakıf, şimdiye kadar Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman ve Elazığ’da dört kütüphane açmıştı. Hatay’da beşinci kütüphanenin açılmasıyla çalışmalarını daha da genişletmiş oldu. Hatay Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen açılış etkinliğine; Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, Antakya İlçe Şube Milli Eğitim Müdürleri, Türk Kızılayı Hatay Kurucu Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, Memursen Hatay İl Başkanı İsmail Bayrakdar ve Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu ile birlikte birçok davetli katıldı.

KÜTÜPHANELERİN ANLAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açılış etkinliğinde konuşma yapan Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Emre Alimoğlu, “Kütüphanelerin sadece bilgiye erişim alanları olmanın ötesinde, umut ve dayanışmanın sembolü olduğunu” belirtti ve bu mekânların gençlerin hayallerini besleme görevini üstlendiğini vurguladı. Alimoğlu, gençliğe olan güvenini ifade ederken, “Bu sıralardan neden geleceğin yapay zekâ geliştiricileri, hekimleri ve mühendisleri yetişmesin” diyerek katılımcılara inanç ve heyecanla seslendi.

EĞİTİME YATIRIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Hatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen ise konuşmasında eğitime yapılan yatırımların toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekti ve “6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından ülke genelinde başlatılan dayanışma seferberliğine katkı sunan Alimoğlu Vakfı’na teşekkür ediyorum. ‘Kitap Gibi Şehirler’ projesi kapsamında, depremzede vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tamamlanan Hatay Sosyal Bilimler Lisesi Kütüphanesi’nin okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum,” dedi. Tören sonrası öğrenciler, Alimoğlu Vakfı Kütüphanesi’ni gezerek kitaplarla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, “Kitap Gibi Şehirler” projesi ile bölgedeki gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı, eğitime katkı sağlamayı ve sosyal-kültürel yapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Vakıf, gelecekte eğitim odaklı projelerine devam edeceğini bildirdi.

ALİMOĞLU SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NIN KURULUŞ AMACI

Alimoğlu Vakfı, Orzaks İlaç kurucuları Yunus Emre Alimoğlu ve Selman Alimoğlu tarafından 2021 yılında kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı; farklı sivil toplum kuruluşları bünyesinde yürütülen gönüllülük hizmetlerini tek çatı altında kurumsal bir şekilde devam ettirmektir. Vakfın hedefleri arasında; insanlığın evrensel yararını gözeterek bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetleri desteklemek, maddi ve manevi birikimi, her türlü ayrım gözetmeksizin kırılgan gruplara ulaşımını sağlamak, bilim ve teknolojiyi insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde kullanmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve iyiliği çoğaltmak yer almaktadır.