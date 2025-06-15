Hatay’da Baba Kız Tarafından Vuruldu

ALTINÖZÜ’NDEKİ AİLE İÇİ TARTIŞMA

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi’nde H. İşçimen (49) ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sırasında H. İşçimen, kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş açtı.

SALGIN OLAY SONUCU YARALANMALAR

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda İrem İşçimen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan F. İşçimen ise ambulansla Defne Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise H. İşçimen’i gözaltına alarak olaya müdahale etti. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.