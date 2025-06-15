Gündem

Hatay’da Baba Kız Tarafından Vuruldu

hatay-da-baba-kiz-tarafindan-vuruldu

ALTINÖZÜ’NDEKİ AİLE İÇİ TARTIŞMA

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi’nde H. İşçimen (49) ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sırasında H. İşçimen, kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş açtı.

SALGIN OLAY SONUCU YARALANMALAR

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda İrem İşçimen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan F. İşçimen ise ambulansla Defne Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri ise H. İşçimen’i gözaltına alarak olaya müdahale etti. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivil Havacılık Bakanlığı, Uçak İncelemesi

Hindistan'daki uçak kazası sonrası, ülke genelindeki tüm "Boeing 787" uçakları için inceleme süreci başlatıldı.
Dünya

İran’dan İbranice “Çaresiz Kalacaksınız” Açıklaması

İran lideri Hamaney, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başladığını duyurarak, “çaresiz kalacaksınız” uyarısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.