Hatay’da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

HATAY VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, 11 Nisan’da bir berber dükkanında meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Olayda yaralanan İlhan T. (36) ve Enes Ö. (16) ile ilgili olarak o gün gözaltına alınan İsmail E. ve Umut Y.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEDEN TUTUKLAMA KARARI

Zanlıların işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi. Berber dükkanında yaşanan silahlı saldırıda İlhan T. ve Enes Ö. yaralanırken, motosikletle kaçan şüpheliler İsmail E. ve Umut Y. polisin titiz çalışmaları sayesinde yakalanmıştı.