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Hatay’da Dehşet Verici Hayvan Saldırısı

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KEDİLERİN SALDIRILARA MARUZ KALMASI

Hatay’da bir madde bağımlısı, prefabrik bir iş yerinin kapısını açarak 3 yavru kediyi ve annelerini 3 sokak köpeğine parçalattı. Şahsın köpekleri kedilerin üzerine saldığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KORKUNÇ ANLARI GÖSTERİYOR

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, korkunç anları gözler önüne serdi. Madde bağımlısının köpekleri kontrollü bir şekilde kedilerin üzerine salması, izleyenlerde büyük bir şok etkisi yarattı. Bu tür görüntüler, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.

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