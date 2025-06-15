Hatay’da Kızı Öldüren Baba Gözaltında

HIZLI TARTIŞMA FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Hatay’ın Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi’nde H. İşçimen (49), kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Bu tartışma sırasında H. İşçimen, kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine hızlıca ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İrem İşçimen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan F. İşçimen ise hemen ambulansla Defne Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri, olayın ardından H. İşçimen’i gözaltına aldı ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.