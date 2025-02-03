Hatay’da Konteyner Yangını: 4 Kayıp

DURUMUN FARKEDİLMESİ

Hatay’ın Antakya ilçesinin Haraparası Mahallesi’ndeki Haraparası konteyner kentinde, depremzedelerin bulunduğu konteynerlerde bir yangın çıktı. Yangının dumanları çevredeki kişiler tarafından hızla fark edildi ve hemen müdahale edilmeye başlandı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rapor edildi ve kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar yangına müdahale etmeyi sürdürürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangın sonucunda toplamda 4 konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.