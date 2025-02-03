More
Gündem

Hatay’da Konteyner Yangını: 4 Kayıp

hatay-da-konteyner-yangini-4-kayip

DURUMUN FARKEDİLMESİ

Hatay’ın Antakya ilçesinin Haraparası Mahallesi’ndeki Haraparası konteyner kentinde, depremzedelerin bulunduğu konteynerlerde bir yangın çıktı. Yangının dumanları çevredeki kişiler tarafından hızla fark edildi ve hemen müdahale edilmeye başlandı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne rapor edildi ve kısa süre içerisinde olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar yangına müdahale etmeyi sürdürürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve söndürdü. Yangın sonucunda toplamda 4 konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump: Gazze Ateşkesi İçin Garanti Yok

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin sürdürüleceğine dair kesin bir teminat veremeyeceğini ifade etti.
Spor

Galatasaray Gaziantep’te Tek Golle Kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK’yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.