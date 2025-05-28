Hatay’da Kuduz Alarmı: 4 Mahalle Karanfide

SAHİPSİZ KÖPEKTE KUDUZ BELİRTİLERİ GÖRÜLDÜ

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Mahallesi’nde sahipsiz bir köpekte kuduz belirtileri görülmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan testler sonucunda, Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda alınan numunenin kuduz pozitif çıktığı belirlendi. Durum kesinleşince, Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı. Belirtilen mahallelere hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina altına alınan bölgelerde hemen aşılama çalışmalarına başladı. Bölgedeki evcil ve sahipsiz hayvanlar için yoğun bir koruma programı uygulanıyor.

Mahallede yaşayan Sezer Gümüş, kuduz vakasıyla ilgili durumu şöyle paylaştı: “Mahallemizde sahipsiz bir yavru köpeğin kuduz olduğu söylendi. Yetkililerin incelemesinden sonra köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Benim de bir hayvansever olarak beslediğim ve sahiplendiğim hayvanlar var. Yetkili kişiler gelip hayvanlara aşı yaptı ve gerekli bilgileri verdiler. Bundan dolayı fazla tedirgin olmaya gerek yok.”

HABER VERİLDİ, HIZLA AŞILAMA YAPILDI

Mahalle sakinlerinden Hilal Balıkçı ise, “Mahallemizde meydana gelen kuduz vakası için yetkililere haber verdik. 4 mahallenin karantinaya alındığını duyduk. Kuduz tehlikesi var. Evde beslediğimiz bir köpeğimiz var. Kuduz vakasını duyduğumuzda yetkililere haber verdik ve onlar da hemen gelip köpeğimize aşılarını yaptılar” dedi.