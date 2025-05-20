Hatay’da Öğrenciye Hakaret Soruşturması Başlatıldı

HAKARET OLAYI

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir öğretmen, başörtülü ortaokul öğrencisine hakaret etti. Fen Bilgisi öğretmeni, arkadaşından kalem almak için arkasını dönen öğrencinin başörtüsünü almakla kalmayıp, onunla alay eden ifadeler kullandı. 5’inci sınıf öğrencisi H.K., yaşadığı olayı şu şekilde anlattı: “Fen dersindeydik, kalem almak için arkamı dönmüştüm. Öğretmenim de başörtümü kastederek ‘karabaş dön önüne’ dedi. Ardından hemen teneffüs zili çaldı. Ağlamaya başladığımı görünce öğretmenim beni yanına çağırdı ve özür diledi. Ama özrünü kabul etmediğimi söyledim.”

BABA ŞİKAYETTE BULUNDU

Öğrenci, evine döndüğünde durumu babasına aktardı. Baba, öğretmen hakkında resmi olarak hem sözlü hem de yazılı şikayette bulundu. H.K.’nın babası yaşananları şu şekilde ifade etti: “Kızım okul servisinden indi. Yanıma geldi ağlayarak. Ben de bunun üzerine o öğretmeni aradım. Öğretmenine durumu sordum. Bana dedi ki, ‘ben kızınızdan özür diledim. Sizden de özür diliyorum’ ama dedi ‘özrümü de kabul etmiyorsanız nereye istiyorsanız şikayet edebilirsiniz.’ Bu durumda ilk olarak okul idaresiyle görüştüm. Şikayetimi onlara bildirdim, ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundum.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakaret iddiasıyla ilgili olarak Hatay Valiliği idari soruşturma başlattı ve öğretmen açığa alındı. 5’inci sınıf öğrencisi, hakaret eden öğretmenin bir daha dersine girmesini istemedi.