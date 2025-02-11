Hatay’da Tavuk Vebası Nedeniyle Hayvan İtlafı

ŞÜPHELİ TAVUK ÖLÜMLERİ ÜZERİNE İNCELEME

Antakya ilçesinde, Paşaköy Mahallesi’nde yer alan bir çiftlikte meydana gelen şüpheli tavuk ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçiyor. Ölen tavuklar, detaylı analiz için Adana’ya gönderiliyor. Yapılan incelemelerin neticesinde, telef olan hayvanlarda “tavuk vebası” tespit ediliyor.

İTLAF VE GÖMME İŞLEMLERİ

Tespit edilen hastalık nedeniyle mahalleye yönlendirilen ekipler, 16 kümeste bulunan 338 kanatlı hayvanı toplayarak itlaf ediyor. İtlaf edilen hayvanların gömülmesi için 5 metre derinliğinde çukur açan ekipler, burayı kireçle dolduruyor. Ayrıca, mahalle giriş ve çıkışlarına “Bu bölgede tavuk vebası hastalığı var” yazılı uyarı tabelaları asılıyor. Çevre mahallelere de gerekli önlemlerin alınması amacıyla bildirimde bulunuluyor.