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Hatay’da Tır Kadına Çarptı, Öldü

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İSKENDERUN’DA FECİ KAZA

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında H.Ö. tarafından yönetilen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.’ye çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞAMINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, K.G.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. H.Ö.’nün cenazesi, olay sonrası gerekli incelemelerin yapılmasının ardından morga götürüldü. Ayrıca, kamyon sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.

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