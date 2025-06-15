Hatay’da Tır Kadına Çarptı, Öldü

İSKENDERUN’DA FECİ KAZA
Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında H.Ö. tarafından yönetilen tır, yolun karşısına geçmeye çalışan K.G.’ye çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
YAŞAMINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, K.G.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. H.Ö.’nün cenazesi, olay sonrası gerekli incelemelerin yapılmasının ardından morga götürüldü. Ayrıca, kamyon sürücüsü H.Ö. gözaltına alındı.