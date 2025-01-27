Hatay’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

KAZA MEVKİİNDE OLAY GERÇEKLEŞTİ

Kaza, dün Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu üzerindeki Gölbaşı Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kaza sonucunda çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

AĞIR YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan toplam 9 kişi, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Ancak motosiklet sürücüsü Mesut S., ağır yaralı olarak hastaneye götürülmesine rağmen tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Mesut S.’nin cansız bedeni, yapılacak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazanın oluş sebebiyle ilgili olarak yetkililer incelemelere başladı.