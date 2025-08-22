Hatay’dan İstanbul’a Otobüs Yandı!

YANGIN OLDUĞU AN FARK EDİLDİ

Hatay’dan İstanbul’a sefer yapan bir yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara Kızılcahamam Yakakaya mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 36 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye etti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Tahliye edilen yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.