Hatay Havalimanı’nda 1. Etap Eylülde

DEPREM SONRASI HATAY HAVALİMANI ONARIM ÇALIŞMALARI

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda onarım ve gelişim çalışmaları hızla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerçekleştirilen 1. etap çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, Eylül ayında yeni yardımcı pist ve apronun hizmete gireceğini açıkladı. Depremde zarar gören havalimanında onarım ve geliştirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bakan Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik kısmında yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024 tarihinde çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başlayacağını hatırlattı.

YENİ YARDIMCI PİST VE APRON EYLÜL’DE HİZMETE GİRECEK

Uraloğlu, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin yanı sıra 10 uçak kapasiteli bir apronun hizmete alınacağını duyurdu. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı’mızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek.”

ANA PİST YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana pistin yenilenme çalışmaları da sürüyor. Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini aktardı. Bu projelerle birlikte, Hatay Havalimanı’nın hem güvenliği hem de operasyonel verimliliği önemli ölçüde artıyor.