Hatay Havalimanı’nda Eylül’de Açılıyor

HATAY HAVALİMANI ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan Hatay Havalimanı’ndaki onarım ve gelişim faaliyetleri hızla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu an yürütülen 1. etap çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, yeni yardımcı pist ve apronun eylül ayında hizmete gireceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, depremde zarar gören havalimanında onarım süreçlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı ve 29 Mart 2024’te pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirmeler sayesinde çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başlayacağını hatırlattı.

EYLÜL’DE YENİ PİST HİZMETE GİRECEK

Uraloğlu, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yeni yardımcı pistin ve 10 uçak kapasiteli apronun faaliyete geçeceğini dile getirdi. Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı’mızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak ve park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek.”

ANA PİSTTE YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ana pistin yenilenme çalışmaları sürdüğünü aktaran Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yollarının yanı sıra çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.