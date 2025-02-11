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Hatay’ın Eşsiz Lezzeti: Mortadella

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UNESCO GASTRONOMİ AĞINA DAHİL OLDU

2017 yılında Hatay, UNESCO tarafından gastronomi ağına dahil edildi. Bu, ilin köklü tarih ve kültürel zenginlikleri ile birleşen lezzetlerinin tanıtılması açısından önemli bir adım oldu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu amaca hizmet etmek için UNESCO Hatay Gastronomi Evi’ni açtı. Bu yer, geçmiş ile geleceği bir araya getiriyor ve Hataylılara eşsiz lezzetler sunuyor.

MORTADELLA YEMEĞİYLE ZENGİNLEŞİYOR

Aynı zamanda, Hatay’ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden biri olan mortadella yemeği, Antakya’nın kendine has baharatları ile buluşarak eşsiz bir tat oluşturuyor. Bu tarihi yemek, Fransızlar dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olmanın yanı sıra, gastronomi evinde tanıtılarak daha geniş kitlelere ulaşıyor.

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