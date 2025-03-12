Hatipoğlu’ndan “Enerjiyle Bağlama” Sorusu Cevabı

Nihat Hatipoğlu, Ramazan’ın manevi atmosferini izleyicilere hissettirirken, seyircilerden gelen sorulara yanıt veriyordu. Ancak bu seferki soru, alışıldık dualardan ve tövbelerden çok farklıydı. Genç bir izleyici, “Dua yerine enerjiyle birini bağlamak mümkün mü?” deyince, Hatipoğlu önce şaşırdı, ardından soruyu tekrar etti. Sanki “Ben yanlış mı anladım?” der gibiydi. Sonraki cevabı ise oldukça dikkat çekiciydi: “Enerji işini ben anlamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu bilmiyorum ama… Enerjiyle gelen, enerjiyle geri gider!” Hoca, bu şekilde hem şaşkınlığını gizlemeye çalıştı hem de durumu toparlamaya uğraştı.

SORUNUN DERİNİ ANLAMAK

Hatipoğlu, sorunun altından kalkmak amacıyla konuyu biraz daha açtı: “Enerjiyle bağlarsa, enerjiyle gider. Bu doğru bir yol değil. Tabii ki bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun, biliyorum.” Ardından konuyu şaka yollu genişleterek ekledi: “Tokalaşma, kucaklaşma bir enerji, evet, bu doğru. Ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz?” Ve vurgusunu yaparak ekledi: “En güzel enerji duadır!” Bu cevapla izleyicileri rahatlattı ve sosyal medya üzerinde viral olacak bir an yaratmış oldu.