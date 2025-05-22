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Hava Durumu Güneşli Olacak

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GENEL HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs Perşembe tahminlerine göre, Türkiye’nin genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakimken, diğer bölgelerde ise gökyüzü açık ve güneşli olacak. Yani, şemsiyelerinizi bir süreliğine rafa kaldırabilirsiniz.

TOZ VE SİS UYARISI

Ege ve Marmara’nın güneybatısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olunmalı. Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu
Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık
İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık
Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık
Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta – 30°C, az bulutlu
Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebiliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Konya – 31°C, az bulutlu
Nevşehir – 27°C, az bulutlu

BATTI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu
Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya – 32°C, az bulutlu
Van – 22°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık
Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık
Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık

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