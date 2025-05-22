Hava Durumu Güneşli Olacak

GENEL HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Mayıs Perşembe tahminlerine göre, Türkiye’nin genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu bir hava hakimken, diğer bölgelerde ise gökyüzü açık ve güneşli olacak. Yani, şemsiyelerinizi bir süreliğine rafa kaldırabilirsiniz.

TOZ VE SİS UYARISI

Ege ve Marmara’nın güneybatısında zaman zaman toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesini olumsuz etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olunmalı. Marmara’nın güneyi ve Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde sis ve pus etkili olabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Balıkesir – 34°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne – 31°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar – 29°C, az bulutlu

Denizli – 34°C, az bulutlu ve açık

İzmir – 33°C, parçalı ve az bulutlu

Muğla – 32°C, az bulutlu ve açık

Kuzey kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana – 36°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya – 30°C, az bulutlu ve açık

Hatay – 30°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta – 30°C, az bulutlu

Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis görülebiliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 31°C, parçalı ve az bulutlu

Konya – 31°C, az bulutlu

Nevşehir – 27°C, az bulutlu

BATTI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu – 29°C, parçalı ve az bulutlu

Kastamonu – 28°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 25°C, parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya – 31°C, parçalı ve az bulutlu

Rize – 20°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon – 19°C, parçalı ve az bulutlu

Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Kars – 22°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya – 32°C, az bulutlu

Van – 22°C, az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır – 34°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep – 34°C, az bulutlu ve açık

Mardin – 32°C, az bulutlu ve açık

Siirt – 33°C, az bulutlu ve açık