Hava Durumu, Hafta Sonu Düşüşte!

HAFTA SONU YAĞMURLAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs 2025 Cuma günü için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Sabah saatlerinde az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Ancak, öğleden sonra birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağışlar başlıyor. Haftasonunda ise sıcaklıklar düşecek ve Marmara ile Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağışların etkili olması muhtemel. Vatandaşların sel ve su baskını riski konusunda dikkatli olması gerekiyor. Meteoroloji’nin raporları, tahminlerin yüksek doğruluk oranıyla güncellendiğini gösteriyor.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

9 Mayıs Cuma günü, Türkiye genelinde sabah saatlerinde hava açık ve güneşli olacak. Öğleden sonra hava bulutlanacak ve yerel sağanak yağışlar şu bölgelerde görülebilir: Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Sakarya), Ege’nin doğusu (Afyonkarahisar, Kütahya), Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Adana’nın kuzeyi), İç Anadolu’nun kuzeybatı ve doğusu (Ankara, Çankırı, Eskişehir), Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu), Orta Karadeniz geneli (Samsun, Amasya), Doğu Anadolu’nun batı ve güneydoğusu (Malatya, Van) ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi (Diyarbakır).

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Az bulutlu. Balıkesir 13-30°C, Edirne 15-27°C, İstanbul 15-24°C, Kırklareli 13-25°C.

Ege: Afyonkarahisar’da (11-25°C) öğleden sonra yağış mevcut. Denizli 16-33°C, İzmir 19-33°C, Muğla 13-28°C az bulutlu.

Akdeniz: Burdur (13-29°C) ve Adana’nın kuzeyi (16-31°C) yağışlı. Antalya 19-27°C, Hatay 17-30°C az bulutlu.

İç Anadolu: Ankara (12-28°C), Çankırı (10-28°C), Eskişehir (13-29°C) öğleden sonra yağışlı. Konya 14-29°C az bulutlu.

Batı Karadeniz: Bolu (10-24°C), Kastamonu (10-25°C) akşam ve öğleden sonra yağışlı. Sinop 13-24°C, Zonguldak 16-21°C bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Amasya (13-30°C), Samsun (15-24°C) akşam yağışlı. Artvin 9-27°C, Trabzon 16-23°C bulutlu.

Doğu Anadolu: Malatya (13-29°C), Erzurum (6-22°C) akşam yağışlı. Van’ın doğusu (7-16°C) yağışlı, Kars 4-22°C bulutlu.

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır (15-32°C) akşam yağışlı. Gaziantep 16-32°C, Mardin 17-29°C, Siirt 15-29°C az bulutlu.