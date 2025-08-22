Hava Sıcaklığı Artacak, Kısa Süreli

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde devam ediyor. Bu sıcak hava dalgası, cumartesi gününden itibaren karayel etkisiyle serinlemeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere dair öngörülerini şu şekilde aktarıyor: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

SICAK GÜNLER GELİYOR

Çalışkan’ın açıklamalarına göre, Marmara ve Ege bölgelerinde bu sıcak hava, cuma ve cumartesi günlerinde etkili olacak; İç Anadolu Bölgesi’nde ise bu durum pazartesiye kadar üç gün sürecek. İstanbul’da en sıcak gün cuma günü bekleniyor. O gün sıcaklığın 35 derecelere çıkacağı, Balıkesir ve Bursa’da ise 38-39 dereceye kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarların serinlik vereceği öngörülüyor.

KISMI YAĞIŞ BEKLENİYOR

Dilek Çalışkan, “Pazar ve pazartesi kısa süreli yağışlar da olabilir İstanbul Karadeniz hattında” diyor. İzmir ve Bodrum hattında karayel rüzgarının güçlü bir şekilde eseceği belirtildi, ancak bu durum Balıkesir, Çanakkale ve Manisa gibi bölgelerde orman yangını riskini artırabiliyor.

DEVAM EDEN SICAKLIK VERİLERİ

Bugün bazı şehirlerdeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece olarak kaydediliyor.