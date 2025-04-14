Hava Sıcaklığı Yüksek Kalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar olabiliyor.

ÖZELLİKLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görünmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kısımları ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi mevcut. Ayrıca, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden esmesi, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz’ in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kısımlarında ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI

Yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın ise, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kısımlarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olması beklendiğinden, yine olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği unutulmamalıdır.