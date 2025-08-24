Hava sıcaklıkları 3-5 derece düşüyor

HAVADA DEĞİŞİMLER BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, bugünden itibaren yurt genelinde sıcak havalar kademeli olarak etkisini kaybetmeye başlıyor. Bugün, hava sıcaklıkları özellikle kuzey ve batı bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyrediyor.

YAĞIŞLAR ETKİ GÖSTERİYOR

Karadeniz kıyılarının yanı sıra Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ta gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde bugün öngörülen hava sıcaklıkları ise şu şekilde sıralanıyor:

– Balıkesir 31 derece

– Edirne 32 derece

– İstanbul 30 derece

– Denizli 35 derece

– İzmir 35 derece

– Manisa 35 derece

– Adana 35 derece

– Antalya 31 derece

– Ankara 31 derece

– Samsun 29 derece

– Trabzon 28 derece

– Erzurum 33 derece

– Diyarbakır 41 derece

– Gaziantep 40 derece