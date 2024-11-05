Hava Sıcaklıkları 5 İle 9 Düşecek

HAVALARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Ülke genelindeki hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava tahminine dair değerlendirmelerini paylaştı.

SICAKLIKLAR 5 İLA 9 DERECE AZALACAK

Dünden itibaren yurt çapında hava sıcaklıklarının azalma gösterdiğini ifade eden Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini aktardı. Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında olduğunu belirtti.

KAR YAĞIŞLARI YOLDA

Yarın, yurdun kuzey bölgeleri ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı havanın söz konusu olacağını belirten Özdemirci, “Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak’ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz.” dedi. Ayrıca, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında, özellikle Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketlerine karşı uyararak, Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağışların görüleceğini belirtti. Daha sonraki günlerde ise yurt genelinde yağış beklenmediğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehrin hava durumu hakkında da bilgi veren Özdemirci, İstanbul’da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı bilgisini verdi. “Sıcaklıklar yarın 8-16, çarşamba 10-15, perşembe günü 10-17 olacak.” dedi. İzmir’de de yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, gündüz sıcaklıklarının 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini aktardı. Ankara’da da az bulutlu havanın hakim olacağını ve yağışın öngörülmediğini belirten Özdemirci, “Yarın ve çarşamba geceleri yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz.” şeklinde konuştu. Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların önümüzdeki 4-5 gün içinde eksilere düşeceğine dikkat çekerek, zirai don uyarısında bulundu.