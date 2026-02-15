Hava Sıcaklıkları Düşerken Yağışlar Artıyor

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken, Salı gününden itibaren batı illerinden başlayarak sıcaklıkların düşeceği ifade ediliyor.

BATI VE GÜNEYDE YÜKSEK SICAKLIKLAR HİSSEDİLECEK

Bugün genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu gözlemleniyor. Doğu Anadolu, Karadeniz’in iç kısımları ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, batı ve güney kesimlerde daha güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçiyor. Marmara ve Ege bölgelerinde açık hava hâkimken, İç Anadolu’da ise bulut sayısında artış gözlemleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE DEĞERLER GÖRÜLECEK

Pazartesi günü yağışların batıdan doğuya doğru hareket etmesi bekleniyor. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili duruma geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca güney bölgelerde sağanak yağışların olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceği, ancak bazı iç bölgelerde hafif bir düşüşün başlayacağı düşünülüyor.

YAĞMUR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Salı günü yağışların ülke genelinde artarak devam etmesi bekleniyor. Özellikle batı bölgelerinde yağmurlu bir hava durumu yaşanırken, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar geçişlerinin olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların önemli ölçüde düşeceği bekleniyor.

DOĞUDA KAR, BATIDA YAĞMUR YAĞACAK

Çarşamba günü soğuk havanın hissedilir derecede etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde kar yağışının devam etmesi beklenirken, batıda yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların düşüşe geçeceği düşünülüyor.

SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇECEK

Perşembe günü yağışların kuzey ve doğu kesimlerde süreceği, ancak batıda havanın açılacağı sanılıyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı, düşük rakımlarda ise parçalı bulutlu geçişlerin olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine ineceği öngörülüyor.