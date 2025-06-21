Havalandı B-2 Uçakları Guam’a

GUAM ADASI’NA HAREKET

ABD’nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası’na doğru havalandığı ve ardından Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na geçirileceği iddia ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri’nin B-2 uçakları, Pasifik Okyanusu’ndaki Guam’daki üslerine doğru hareket halinde. Sonrasında ise bu uçakların Diego Garcia Adası’na transfer edileceği belirtiliyor. Uçuş takip verileri ile hava trafik kontrolü üzerinden yapılan iletişim doğrultusunda, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan 6 adet B-2 uçağının Guam’daki üsse ilerlediği ifade ediliyor.

BOMBALAR SINIFLANDIRILIYOR

Fox News’un haberinde, “Bombardıman uçaklarının Missouri’den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor” denildi. Uzman görüşlerine göre, B-2’nin yalnızca ABD’nin kullandığı 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bu durumun İran’ın güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo’yu hedef almak için kritik olabileceği iddia ediliyor. B-2’lerin bir sonraki durağı olarak Diego Garcia Adası değerlendiriliyor ancak Pentagon’un bu yöndeki sorulara henüz yanıt vermediği bildirildi. Daha önce ABD’nin Yemen’de İran destekli Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını bu adadan yönettiği anlaşılırken, İran nükleer tesislerine yönelik bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği belirtiliyor.

İsrail’in 13 Haziran’da erken saatlerde İran’a yönelik başlattığı saldırı sonrası, İran’ın karşılık vermesiyle Orta Doğu’da gergin bir süreç yaşanıyor. ABD’nin bu savaşta yer alıp almayacağı ülke medyasında tartışılmaya başlandı.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Wall Street Journal’a konuşan Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 adet B-2 uçağının havalanmasına dair hava hareketliliğini doğruladı. Ancak, yetkili bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” herhangi bir emir verilmediğini belirtti. Söz konusu uçuşların, Tahran yönetimi ile yaşanan sorunun diplomatik yollarla çözülmesine katkı sağlama amacı da taşındığı ifade ediliyor. Pentagon, B-2’lerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Beyaz Saray’ı işaret etti.