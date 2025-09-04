Havalimanı 2026’da Bitirilecek

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye, altyapı projelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun liderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Bakan Uraloğlu, inşaatı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nı yerinde inceleyerek çalışmalara dair bilgiler paylaştı.

KANDİL MESAJINI UNUTMADI

Bakan Uraloğlu, yapılan inceleme sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Mevlid Gecesi’ni kutladı. Uraloğlu, “Milletimizin ve İslam Aleminin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.

HAVALİMANI 2026’DA HAZIR OLACAK

Sene sonuna kadar binaların çatılarını tamamlayip içerideki çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Hedefimiz 2026 yılı içerisinde havalimanını bitirerek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndan uçuşları başlatmaktır.” açıklamasında bulundu.

2 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Türkiye’nin 5. Bölgesel Havalimanı unvanını kazanacak olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’ndaki çalışmaları yerinde değerlendiren Uraloğlu, havalimanının 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde, geniş gövde uçaklarının iniş yapabileceği bir piste sahip olduğunu belirtti. Uraloğlu, 7 bin metrekare terminal binası ile yılda 2 milyon yolcuya hizmet etme kapasitesine sahip olacak bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Altyapının bu projenin yarısını oluşturduğunu ve Cumhurbaşkanının talimatıyla projeleri hızlandırdıklarını vurguladı.

UZUN VADELİ PLÂNLAR

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Bayburt ve Gümüşhane’den havalimanına bağlı yollar için planlamalar yaptıklarını da aktardı. “Daha düzgün bir yolda seyahat edelim diye bir planlama yaptık. Elbette uzun vadede, orta vadede yapmamız gereken işler var. Onları da planlıyoruz,” dedi. Kösedağı Tüneli’nin projesine başladıklarını belirten Uraloğlu, mevcut yolu iyileştirerek havalimanının bağlantısını sağlamış olacaklarını ifade etti.

TÜNEL ÇALIŞMALARI İLERLİYOR

Bakan Uraloğlu, Trabzon’dan Erzurum’a kadar olan yol bitirildiğinde mesafenin 280 kilometreden 246 kilometreye düşeceğini açıkladı. Zigana ve Gümüşhane geçişindeki tünellerin tamamlandığını, 7 buçuk kilometre uzunluğundaki Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmaların sürdüğünü aktardı.