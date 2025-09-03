Havyar 2 Milyon Lira Değerinde

ŞOKE EDEN BALIK AVI

Elazığ’ın Palu ilçesinde amatör balıkçı olan Mehmet Karabayır, yaşadığı olayla şaşkına döndü. Oltasına yaklaşık 15 kilo ağırlığında bir Sibirya Mersin balığı takıldı. Karabayır, “Yıllardır bu bölgede balık tutuyorum ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım” diyerek bu durumu anlattı.

TANITILAMAYAN DEĞER

Karabayır, “İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım. 40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm” açıklamasını yaptı. Uzmanlar, Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar alıcı bulabildiğini belirtiyor. Ayrıca, doğal yaşam alanı olarak bilinen Hazar Denizi ve Sibirya dışında Murat Nehri’nde görülmesini önemli bulduklarını ifade etti.