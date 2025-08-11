Magazin

Hayal Köseoğlu, Babasını Kaybetti

ÜZÜNTÜ DOLU HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşıyor. Aşk’ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli yapımlarda gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çeken Köseoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı duygusal bir paylaşımla bu acı haberi takipçileriyle paylaştı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden bir açıklama gerçekleştiren Köseoğlu, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Bu duygusal durum, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

