Ekonomi

Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek Görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD’de gerçekleştirilen bir dizi toplantıya katılarak burada önemli temaslar kuruyor. Türkiye ekonomisini tanıtmak amacıyla yatırımcı toplantılarına da katılan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında görüşmeler yapıyor.

GEORGIEVA’DAN OLUMSUZ YORUM

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaştı ve “Türkiye Maliye Bakanı ile harika bir buluşma” ifadelerine yer verdi. Görüşmede, IMF toplantıları çerçevesinde Türkiye’nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirmeye yönelik politikalar üzerinde duruldu.

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