Heathrow Havalimanı Yeniden Kapanıyor!

HEATHROW HAVALİMANI’NDA YANGIN

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow havalimanına elektrik sağlayan trafoda yangın çıktı. Yangın sonucunda havalimanı karanlığa gömülürken, tüm uçuşlar gün boyunca iptal edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamada, elektrik trafo merkezinde çıkan yangının “önemli bir elektrik kesintisine” yol açtığı ve havalimanının gece yarısına kadar kapatıldığı ifade edildi.

ELEKTRİK İADE ÇALIŞMALARI

National Grid elektrik şirketi, yangının ardından 62 bin eve yeniden elektrik sağlandığını duyurdu. Ancak hala 4 bin 900 evin elektriksiz kaldığı ve onarım çalışmalarının sabaha kadar süreceği bildirildi. Ryanir Havayolları ise, kapatılan havalimanından etkilenen yolcular için 8 kurtarma uçuşu başlattı. İtfaiye, Heathrow’un kapanmasına neden olan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

TRAFO TAMAMEN ZARAR GÖRDÜ

Heathrow Havalimanı itfaiye şefi, yangın sırasında 25 bin litre soğutma yağı içeren trafonun tamamen yok olduğunu açıkladı. Yangının nedenini araştırmak için polisle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

YOLCULARA UYARI YAPILDI

Tüm yolcuların havalimanına seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığı açıklamada, “Yolcularımızın ve meslektaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Heathrow, 21 Mart günü saat 23.59’a kadar kapalı olacaktır.” ifadeleri yer aldı. Heathrow Havalimanı’nın kapatılması, Londra’nın batısındaki elektrik trafo merkezindeki yangın nedeniyle birçok evin elektriksiz kalması sonrasında gerçekleşti. Eurocontrol firması ise, Heathrow’a giden uçakların çevre şehirler yönüne yönlendirildiğini açıkladı. Heathrow, geçen yıl Dubai’den sonra dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olmayı sürdürüyor.