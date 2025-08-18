Hedef Dünya Kupası’na katılmak

TEKNIK DİREKTÖR MONTELLA’DAN HAZIRLIK AÇIKLAMALARI

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine yönelik en iyi hazırlıkları yaptıklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını dile getirdi. İtalyan antrenör, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var elimizde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız.” şeklinde konuştu. Sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili ise “Hala teklif edilmesini bekliyorum.” sözlerine yer verdi. Montella, futbolcularla kurduğu bağı ise gülümseyerek, “Belki de Türk kanına sahibimdir.” ifadeleriyle dile getirdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Montella, Dünya Kupası’na katılma hedefinin altını çizerek, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz.” dedi. Türkiye halkının “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız” yorumlarının baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin ise, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız.” açıklamasını yaptı.

HEDEFİMİZ AŞAMA AŞAMA İLERLEMEK

A Milli Takımın hedeflerinin her zaman büyük olması gerektiğini vurgulayan Montella, Dünya Kupası’na doğrudan katılım hedefini de normal karşıladığını belirtti. Organizasyona direkt katılım için aceleci olmamaları gerektiğini ifade eden Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız.” diye konuştu.

FUTBOLCULARLA İYİ BİR BAĞ KURMAK

Vincenzo Montella, A Milli Takım’da oyuncularla kurduğu bağı iyi bir aile ortamına bağladı. Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakmanın zorluğuna dikkat çeken Montella, “Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim.” dedi. Montella, futbolcularla bire bir görüşmeye çalıştığını ve modern futbolda ilişkilerin önem kazandığını sözlerine ekledi.

VATANDAŞLIK İÇİN TEKLİF BEKLİYORUM

Montella, Türk vatandaşlığıyla ilgili geçen yıl gündeme gelen tekliflerin hala beklediğini belirtti. Avrupa’daki birçok futbolcunun Türkiye’ye yönelmesine sebep olan önemli isimlerin geldiğini belirten Montella, “Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.