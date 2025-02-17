Hedef Yatırım Bankası Yeni Modeller Sunuyor

BÜYÜME VE YENİ FİNANSMAN MODELLERİ

Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası, sermaye piyasalarında etkinliğini artırmak ve müşteri tabanını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Banka, yeni finansman modelleri ile hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Kısa zaman önce portföy saklama hizmetlerinin sunulmaya başlandığını duyuran Hedef Yatırım Bankası’nın Genel Müdürü Aziz Ferit Eraslan, gelecekle ilgili hedeflerinden bahsetti. “2024 yılında bankacılık faaliyetlerine başladık ve bu süre zarfında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan kapsamlı bir yetki belgesi alarak sermaye piyasalarında hizmet vermeye başladık. Kurumsal müşterilerimize üçüncü çeyrek itibarıyla nakdi kredi hizmeti sunarken, bu çeyreğin sonunda aktif büyüklüğümüz 1 milyar TL’ye, nakdi kredi hacmimiz ise 538 milyon TL’ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde dış ticaret kredileri, tedarikçi finansmanı ve ihracat bağlantılı kredi gibi yeni finansman modelleriyle hizmet yelpazemizi genişleterek büyümemizi hızlandırmayı amaçlıyoruz.”

ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ VE GELİR ÇEŞİTLİLİĞİ

Eraslan, dış ticaret kredilerinin etkin kullanımını artırmanın yanı sıra gayrinakdi krediler dışında komisyon geliri elde etmenin önemli hedefler arasında olduğuna dikkat çekti. “Konvansiyonel kredilerin yanı sıra tedarikçi finansmanı, doğrudan borçlandırma sistemi ve ihracat bağlantılı kredi kullandırımlarını, kurumsal ve ticari bankacılık alanında destekleyici bir unsur olarak konumlandırmayı planlıyoruz. Saklama bankacılığı, hazine satış ve yatırım bankacılığı gelirlerinin yanı sıra servis bankacılığı aracılığıyla gelir çeşitliliği sağlayarak, sermayeyi zorlamayacak gelir kanalları oluşturmak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.”

GENİŞLEYEN MÜŞTERİ KİTLESİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Eraslan, bireysel saklama hizmetleri ile yatırımcıların hesaplarını dijital platformlar üzerinden yönetmelerine olanak sağladıklarını ve API bazlı ana bankacılık sistemleriyle portföy yönetim şirketlerine entegre çözümler sunduklarını ifade etti. “Bu hizmetlerin bankamızın mali yapısı üzerinde de olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz. Yeni dönemde finansal çözümlerimizi daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı sürdüreceğiz.”

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNE FON OPERASYON HİZMETİ

Eraslan, Hedef Yatırım Bankası olarak portföy saklama alanında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni aldıklarını belirtti. Bu yenilikle bağımsız portföy yönetim şirketlerine hizmet veren bir saklamacı kuruluş olarak sermaye piyasalarında oluşan boşluğu doldurmayı hedeflediklerini söyledi. “Portföy yönetim şirketlerine yalnızca fon saklama hizmeti değil, aynı zamanda fon operasyon hizmetleri de sunacağız. Bu adımla birlikte portföy yönetim şirketleri, fon hizmet birimini kendi içinde tesis etmek yerine bizden bu hizmeti alabilecek ve asıl işleri olan portföy yönetimine odaklanabilecek.”