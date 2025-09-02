“Hekimlik İnsanlık Sanatıdır”

SKANDAL OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Konya’da geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir olay gündeme geldi. Konya Meram Devlet Hastanesi’nde yaşandığı öne sürülen olayda, genç bir kadın muayene sırasında kıyafetinin “açık” olduğunu düşünen bir doktor tarafından muayene edilmeyi reddedildi. Doktor, genç kızı ‘teşhirci’ olarak suçlayarak büyük bir tartışmaya yol açtı. Olayın kayda alınması sonrası sosyal medyada tepkiler patlak verdi.

HEKİMLİK SANATI VE GÜVENİLİRLİK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu tepki çeken olay hakkında görüş bildirdi. “Bir kadını teşhircilikle suçlamak, son derece münasebetsiz, hekimlikle hiçbir şekilde bağdaşamayacak bir yaklaşımdır” ifadesini kullanan Çelik, olayı şiddetle kınadı. “Bir doktorun hastayı, kıyafetini bahane ederek muayene etmemesi kabul edilemez” diyerek konuya olan duyarlılığını dile getirdi.

Çelik, hekimlerin insanlığa adanmış kişiler olduğunu belirtirken, sağlık çalışanlarının Covid sürecinde gösterdikleri fedakarlıklara da vurgu yaptı. “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, vatanseverlik tanımını yeniden yazdılar” dedi. Hekimlerin insanlık sanatını icra eden kişiler olduğunu vurgulayan Çelik, bu olayın hekimlik mesleğinin niteliğine zarar vermemesi gerektiğini savundu.

OLAYIN GÖLGESİNDE KALAN HEKİMLİK ANLAYIŞI

Çelik, gerçek bir hekimin bir hastaya bakarken kılık kıyafetini veya cinsiyetini düşünmeyeceğini ifade etti. Hekimlerin şifa vermek için var olduklarını ve bu tür tekil olayların hekimlik sanatına mal edilmemesi gerektiğini belirtti. Olaydan sonra Türkiye’de sağlık bakanlığı, doktor hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Olayın ardından gelen tepkilerin sağlık sektöründeki profesyonellik için nasıl bir önem taşıdığı ise dikkat çekiyor.